Bruges, De Ketelaere dovrebbe giocare anche domenica in Supercoppa del Belgio

Dopo aver saltato l'amichevole di settimana scorsa contro il Copenaghen, Charles De Ketelaere, al centro di una trattativa tra il Bruges e il Milan, sembrava destinato a non scendere in campo nemmeno ieri contro l’Utrecht, ma alla fine il tecnico dei belgi lo ha schierato per 45 minuti. Secondo il Corriere della Sera, il giovane trequartista ha buone chance di essere schierato anche domenica nel match valido per la Supercoppa del Belgio.