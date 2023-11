Bruno Alves: "Leao è un giocatore unico, Pioli deve capire come renderlo continuo"

Intervista a Tuttomercatoweb.com per Bruno Alves, leggenda del calcio portoghese e ora ds dell'Aek Atene. Tra i temi toccati anche quello delle 'punizioni' di cui era specialista, qualità ora persa nel nostro campionato. Perché? "Domanda difficile... Le punizioni sono un fondamentale tecnico da allenare ogni giorno, ogni giorno. Ora i giocatori danno importanza ad altro, è importante avere invece uno che fa la differenza su questo. Ricordo una gara Champions, ero nel Porto, contro l'Inter. Stavamo vincendo 1-0, entrò Mihajlovic e... Cambiò la partita. E' importante avere giocatori così, sono una parte speciale del calcio".

A proposito di magie. C'è chi alterna magie a momenti di basso: come ti spieghi l'andamento ondivago di Rafael Leao?

"Il calcio ora ha bisogno di intensità, di continuità, ogni allenatore ha bisogno di queste caratteristiche. Giocatori come Leao hanno però altra intelligenza, altra testa. Gli allenatori devono capire come tirare fuori il meglio da loro".