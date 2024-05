Brusca frenata nelle trattative Zhang-Pimco: accordo a rischio

Sembrava essere cosa oramai fatta, ma stando invece a quanto riportato da Bloomberg le trattative fra Zhang e Pimco per il nuovo rifinanziamento che dovrebbe garantire all'Inter di pagare il debito ad Oaktree sarebbe a rischio.

Le parti starebbero essenzialmente riscontrando delle difficoltà nel trovare un accordo, ma nonostante questo la situazione sembrerebbe essere comunque fluida e c'è ancora possibilità che si possa ottenere la tanto attesa fumata bianca.

Sempre secondo Bloomberg, a fronte del prestito da 375 milioni di euro da restituire a Oaktree, la trattativa con Pimco si basa su un prestito da 435 milioni in bond privati con scadenza nel 2026 e con interessi del 15% in payment-in-kind, ovvero il pagamento per intero degli interesse solo al momento della scadenza.