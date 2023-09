Brusorio: "Che Milano comandi alla velocità di Verstappen è una sorpresa"

Nel suo fondo su La Stampa, il giornalista Paolo Brusorio ha parlato della Juventus che è al momento la prima inseguitrice delle milanesi: "In scia di Inter e Milan (con il Lecce). La Juventus che domina e vince ad Empoli dimostra che tre mesi di mercato sono effettivamente un'esagerazione se tra i bianconeri in campo dall'inizio non c'è traccia di novità, ma anzi di restaurazione. Ne esce una partita senza patemi d'animo, che solo l'errore di Vlahovic su rigore non tramanda subito agli archivi. Idem la ripresa: resta in piedi solo per gli inciampi balistici di Chiesa, ma almeno lui si rifà nel finale".

Prosegue: "Questa Juventus non riempie gli occhi: il luccichio che si è intravisto a Udine si è affievolito, ma domina a modo suo la squadra di Allegri. Che sia anche quello peer andare lontano è tutto da vedere, soprattutto se Chiesa aggiusta la mira".

In chiusura: "Se e ma non abitano invece a Milano: che comandi non è una sorpresa, che lo faccia alla velocità di Verstappen invece sì. Alla ripresa post Nazionale ci aspetta il derby: in due stagioni ha orientato scudetto e cammino Champions".