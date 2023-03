Brutta sconfitta prima della Champions: al Milan era già successo con il Torino

MilanNews.it

Il Milan è stato sconfitto sabato sera dalla Fiorentina per 2-1. Rossoneri che sono stati irriconoscibili rispetto soprattutto alle ultime uscite e non sono riusciti ad approcciare la gara nel modo giusto nè a rimetterla in piedi una volta in svantaggio. In stagione anche in un'altra occasione la formazione di Pioli aveva fornitom una brutta prestazione prima di un'importante partita di Champions League (come quella che il Milan giocherà mercoledì contro il Tottenham): era il 30 ottobre e i rossoneri perdevano, ironia della sorte, 2-1 in casa del Torino. Pochi giorni dopo la squadra di Pioli centrava la qualificazione agli ottavi di Champions con un netto 4-0 al Salisburgo.