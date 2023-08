Brutto ko per la Lazio con l'Aston Villa in amichevole

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Si alza il livello degli avversari e arriva la prima sconfitta per la Lazio: nel test giocato a Birmingham, la squadra di Sarri crolla 0-3 contro l'Aston Villa padrone di casa. Questa estate la Lazio non aveva mai perso un'amichevole finora. Senza Luis Alberto, rimasto a Roma in polemica con la società per questioni contrattuali (ma ora sulla via della redenzione), i biancocelesti vengono messi sotto dai Villans sin dai primi minuti: Provedel deve fare un miracolo sull'inzuccata di Chambers. Al 13' Romagnoli stende Kamara: rigore per gli inglesi, e ancora una volta il portiere laziale si esalta, parando il penalty a Watkins e poco dopo il colpo di testa di Tielemans (che prenderà la traversa due minuti dopo). L'Aston Villa continua a schiacciare la Lazio nella sua metà campo, l'unico a farsi vedere in attacco tra i biancocelesti è Immobile.

Al 36 Watkins trafigge Provedel con una bordata imparabile; Sarri inizia la ripresa senza cambi, ma poi perde Vecino per un guaio muscolare. Piove sul bagnato, visto che McGinn realizza il 2-0, poi Provedel (il migliore dei suoi) salva sulla punizione di Coutinho. La Lazio subisce il gioco britannico, e all'84' l'autogol di Mario Gila (deviazione su cross di Revan) chiude definitivamente i giochi. Contro il Girona, il 6 agosto, servirà una scossa da parte degli uomini di Sarri. (ANSA).