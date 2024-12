Bucchini: "La scelta di Conceiçao è tardiva. Questo è un Milan allo sbando"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan all'indomani dell'esonero (ufficiale) di Paulo Fonseca e dell'inggagio di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni:

"Oggi parliamo di Milan naturalmente. Negli ultimi 40 anni una roba come quella che si è vista domenica sera a San Siro io faccio fatica a ricordarla, anzi, non la ricordo proprio. Attorno al Milan, quella che era una società perfetta che Berlusconi aveva portato a livelli altissimi, dove funzionava tutto non funziona più nulla. Un disastro!

Persino una vergogna per quello che è successo. E non sappiamo se è più vergognoso il comportamento della squadra in campo, della società o dell'allenatore in questi mesi. Insomma ho detto un disastro assoluto. Ma Ibrahimovic dov'è? Ibrahimovic che non ha il coraggio di presentarsi davanti alle telecamere neppure per dire "Abbiamo esonerato l'allenatore". Una mancanza di rispetto per un uomo che avete cercato voi. Magari non era all'altezza del Milan, ma chi l'ha scelto Fonseca? Sicuramente non io, l'avete scelto voi. Non l'avete protetto, gli avete fatto andare contro la squadra, non l'avete fatto lavorare in questi mesi. Un uomo solo. Succede agli allenatori, ma non in questo modo.

Un Milan allo sbando, con mezza squadra divisa contro l'allenatore. Cosa succederà non lo so. Anche se la decisione di Conceiçao è assolutamente tardiva, andava presa questa decisione probabilmente a ottobre, era già tardi. Ora Conceiçao che non conoscea da allenatore il campionato italiano, ha appena un girone di ritorno per rimettere in piedi la situazione..."