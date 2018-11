Bucchioni: "Galaxy fuori: Ibra-Milan giorni decisivi"

Sono giorni decisivi anche per il grande ritorno di Ibra al Milan. Il giocatore aveva chiesto una pausa, voleva concentrarsi sui Galaxy per centrare l’obiettivo dei play off della Mls che purtroppo domenica scorsa è saltato. Lo svedese è deluso, fatica a smaltire la rabbia, ci teneva parecchio, lui vuole sempre vincere. Ora però avrà un mese di tempo, entro novembre dovrà esaminare la situazione e il ventaglio di ipotesi che gli sottoporrà Raiola per chiudere la carriera. Sei mesi al Milan restano un’idea molto intrigante, Raiola ne ha parlato anche la settimana scorsa con Leonardo. E’ chiaro che a 37 anni Ibra deve avere motivazioni forti, vuole capire se può essere ancora un protagonista, altrimenti opterà per altre soluzioni. Il Milan ci spera, un attacco con Higuain-Ibra anche a mezzo servizio, potrebbe ancora dare tanto. Come già detto, Ibra potrebbe essere importante anche nello spogliatoio, per far crescere la mentalità. Storia da scrivere.