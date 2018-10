Bucchioni: "Gattuso, il problema c’è. Conte? Decisione da prendere in fretta. Ibra, incontro Leonardo-Raiola"

Dopo il Derby, l’Europa League: ora Gattuso è un problema. Che fare? Che non sia ancora un grande allenatore, mi pare sia normale e perfino banale dirlo. Lo sa anche lui. Con il Milan però, con onestà, dobbiamo dire che non sta facendo male. Da quando è arrivato lui la crescita del gioco c’è stata, anche il gruppo è maturato e mi sembra evidente. E’ in un momento di difficoltà. Ha sbagliato gli ultimi minuti del Derby? E’ vero. Il Milan ha patito la fisicità e l’aggressività dell’Inter, a un certo punto invece di togliere Kessie, oppure mettere Cutrone esterno, Gattuso poteva congelare lo zero a zero, magari (ne dico una) passando al 4-4-1-1 con Laxalt davanti a Rodriguez e Chalanoglu dietro Higuain. Forse ha temuto le critiche in caso di sconfitta, lo hanno criticato lo stesso anche se ha messo una punta.

Ieri sera col Betis le incertezze sono state tante. I cambi invocati non hanno dato gli effetti sperati. E allora? Periodo no, ho detto, ma non è possibile che dopo ogni sconfitta o partita così così, torni in ballo la panchina di Gattuso. Scaroni, Leonardo e Maldini sanno benissimo cosa può dare oggi Gattuso. E sanno altrettanto bene che non è Conte, Zidane o Wenger (nome nuovo accostato al Milan), tutti allenatori con una storia e un palmares diversi.

E allora chiaritevi una volta per tutte, non volete un allenatore che ha stoffa, ma deve crescere? Ne volete uno buono subito, più bravo, più carismatico? Prendetelo e tagliate tutte le storie. Ma sentire parlare di Donadoni, con tutto il rispetto, o di Leonardo che potrebbe tornare in panchina (inaccettabile), allora sto ancora di più dalla parte di Rino.

Affare Ibra. Come già detto, tutto in piedi. Ibra ci sta pensando, deciderà entro novembre. Di nuovo soltanto un incontro fra Leonardo e Raiola che di sicuro avranno parlato anche di Donnarumma e di altro, ma altrettanto sicuramente stanno limando il contratto da sottoporre a Ibra il giorno in cui dirà “ok, parliamone”. Credo presto.