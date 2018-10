Bucchioni: "Higuain dà il via libera per Ibra al Milan. Tutto fatto, lui deciderà entro novembre"

Un altro importante tassello per il ritorno di Ibrahimovic al Milan l’ha messo direttamente Gonzalo Higuain. Nella bella intervista rilasciata ieri alla Gazzetta, fra le tante cose non banali, si legge anche: “Ibra al Milan? Io amo giocare con i grandissimi e lui lo è”. E’ più di un via libera, praticamente un’investitura, e visto che arriva dal leader rossonero, cadono tutte le remore o le perplessità sull’impatto nello spogliatoio, sul come avrebbero preso i giocatori il ritorno di un personaggio così ingombrante. Del resto i dubbi non erano giustificati, Higuain è una persona intelligente e sa che anche un Ibra a fine carriera potrebbe comunque portare molto, far crescere tutto il Milan in personalità ed efficacia senza togliere spazio a nessuno. Il carisma dell’uomo e del giocatore non si perdono. Dunque, Ibra arriverà a gennaio? Il Milan, Leonardo in particolare, e Mino Raiola procuratore di Ibra sono praticamente d’accordo. Fosse per loro si sarebbero già messi a trattare gli ultimi dettagli per firmare. Ma i due, conoscendo Ibra, sanno benissimo che non va forzato, né in un senso né in un altro. Sarebbe controproducente. Il giocatore sa che questa soluzione è possibile, lui ha dato l’ok perché si sondasse l’opportunità, ma vuole pensarci in assoluta libertà. Come ha sempre fatto. Ci sono ancora da giocare due giornate di campionato con i Galaxy, vuole portare la sua squadra nei play off, poi deciderà. Percentuali? Diciamo non poche, altrimenti avrebbe già detto da tempo al suo procuratore “non parlarne nemmeno”. Probabilmente Ibra, che è un professionista scrupolosissimo, vuole avere la certezza di poter essere ancora competitivo e determinante ad alto livello. Deciderà di tornare al Milan se dentro di se avrà la certezza di poter lasciare il segno. Non è tipo che ami il viale del tramonto, troppo orgoglio. La personalissima valutazione di tutti i pro e i contro di un’operazione del genere prima di chiudere la carriera nel Malmoe, ci sarà alla fine del campionato americano. Non prima.