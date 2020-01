Bucchioni: "Ibra sarà una scossa per l'ambiente, attesa per la trattativa Elliot-Arnault"

Il Milan intanto si sta godendo Ibra e fa bene. In teoria, dal punto di vista dei regolamenti, potrebbe già giocare uno spezzone di gara lunedì con la Sampdoria. Ne sapremo di più dopo i test atletici, di sicuro uno come Ibra sarà una scossa adrenalinica per tutto lo spogliatoio e l’ambiente.

Ma l’ambiente aspetta anche di sapere come evolve la trattativa fra il fondo Elliott e il fondo di Arnault, il re del lusso. Si lavora attorno agli 850-900 milioni, s’è saputo che uno degli intermediari risponde al nome di Ariedo Braida, storico Ds del Milan. Braida è un consulente tecnico, si starebbe già pensando anche alla squadra che verrà e rumors provenienti dall’Inghilterra dicono che l’allenatore più gradito sarebbe Pep Guardiola. La registriamo così come rimbalza e non ci stupirebbe. Se il signor Vuitton deciderà di entrare nel calcio ci sembra normale che punti subito ai numeri uno come sono i suoi marchi della moda. Nessuno pensi però che una trattativa del genere possa concludersi in poche settimane. E anche se i contatti (all’inizio smentiti) sono vecchi dello scorso autunno, per vendere una società di calcio a queste cifre servono piedi di piombo e forse non bastano. L’obiettivo è chiudere (se si andrà avanti, ovvio) nei tempi giusti per costruire subito la squadra del futuro.