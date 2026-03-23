Bucchioni: "Il Milan deve recuperare in fretta Leao e qualche energia"
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del big match di Pasquetta tra Napoli e Milan: "Nella prossima si affrontano anche Napoli e Milan, non mi sembra gara da pareggio. Il Milan deve recuperare in fretta Leao e qualche energia".
Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter pareggia, Milan a -6 dalla vetta
Ndour risponde a Pio Esposito. Al Franchi la sfida tra Fiorentina ed Inter finisce in parità, con la formazione di Cristian Chivu che per il terzo weekend consecutivo non riesce a trovare la via della vittoria in Serie A. Adesso la classifica si accorcia, con il Milan che grazie alla vittoria di ieri sul Torino si porta a -6 dai rivali cittadini.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
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Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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