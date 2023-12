Bucchioni: "Leao e Theo non sono campioni. Devi essere decisivo tutte le partite"

vedi letture

Il day after il pareggio contro la Salernitana è amaro, perchè più che un pareggio la gara ha tutto il sapore di una sconfitta. Sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale, per non parlare della classifica che viene smossa pochissimo. Enzo Bucchioni, ospite stamattina di Radio Sportiva, ha parlato di Rafael Leao e Theo Hernandez che hanno steccato l'appuntamento.

Le parole di Bucchioni su Leao e Theo: "Da inizio stagione Leao quante volte è stato decisivo? Me ne posso ricordare 4 o 5, devi essere decisivo tutte le partite. Giocatori come Leao o Theo non sono campioni, sono giocatori con qualità straordinarie che faticano a dimostrarle sul campo"