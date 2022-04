Bucchioni: "Milan, Inter e Napoli sono squadre imperfette. La quota scudetto è bassa"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, intervenuto a Calcissimo, trasmissione che va in onda su Top Calcio 24, ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco il suo pensiero: “Sia Milan, Inter che Napoli sono squadre imperfette, tant’è che siamo qui a raccontare un campionato di livello tecnico medio basso. La quota scudetto si è abbassata notevolmente. C’è stata una fase dove ha prevalso l’Inter, poi è venuto fuori il Milan, mentre il Napoli ha sempre sprecato tanto occasioni perdendo addirittura 5 partite in casa in questo campionato. Per questo sono squadre imperfette, dal punto di vista tecnico e di carattere. Al Milan è venuto a mancare Ibrahimovic, ma anche Rebic. Perciò non mi fido più di nessuna anche se ora come ora l’Inter sembra favorita per lo scudetto”.