Bucchioni: "Rangnick come Sarri, uomini di calcio e di grande cultura calcistica"

Farà presa sul Milan mister Rangnick? Questa è un’altra bella domanda. Una scelta affascinante con molti punti in comune con l’idea juventina di prendere Sarri. Rangnick come Sarri è un uomo di calcio e di grande cultura calcistica, ha fatto bene a Salisburgo, a Lipsia e non solo. Il tema è un altro: funzionerà al Milan? I margini di rischio ci sono, la fusione fredda è dietro l’angolo e le cose vanno pianificate meglio rispetto al passato. Comunque l’accordo c’è e fossi consigliere del tedesco gli direi di dare retta zero ai consigli di Gazidis. Spero che Rangnick abbia ottenuto pieni poteri sulla parte tecnica, da direttore o da allenatore poco importa. Quello che conta è che il dirigente che più ha fatto danni nell’era Elliott si occupi soltanto di conti e la campagna acquisti venga pilotata dal tedesco. Andrà anche in panchina? Questo è un interrogativo ancora da risolvere. Ora si parla di Marco Rose, giovane tecnico del Borussia M’gladbach, passato anche per Salisburgo, sul quale Rangnick ha grande fiducia. Fiducia non riposta, invece, sul futuro di Ibra. Un personaggio così ingombrante e carismatico nello spogliatoio non può certamente agevolare il lavoro di chi viene da fuori e inizia un progetto nuovo, anche per questo mi sento di dire con luglio finirà la storia di Ibra rossonero. Inevitabile.