Bucchioni: "Scudetto? Presto per dire chi vincerà. Inter, Milan e Napoli hanno valori molto vicini"

Enzo Bucchioni, durante la trasmissione Calcissimo in onda su Top Calcio 24, ha parlato della Serie A e della lotta scudetto in questa stagione. Bucchioni ha detto: “La favorita per lo scudetto rimane l’Inter, ma di poco. Seguono il Milan e il Napoli. Fra queste squadre non c’è una differenza di valori che ci possa permettere di dire con certezza chi vincerà il campionato, anche perché mancano ancora 13 partite che sono tante. Ci divertiremo fino alla fine”.