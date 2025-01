Bucchioni: "Se fossi tifoso del MIlan sarei ancora più arrabbiato"

Collegato con gli studi di SportItalia, il giornalista Enzo Bucchioni ha offerto il suo parere sul cambio di marcia del Milan con il nuovo allenatore. Le sue parole.

Le parole di Enzo Bucchioni: "Se io fossi un tifoso del Milan non sarei felice ma ancora di più arrabbiato perché per quello che non hanno fatto i dirigenti, da Cardinale a Ibrahimovic... Hanno buttato via la stagione perché sei alla fine del girone di andata. Sarà difficilissimo recuperare le posizioni che ti spettano. Il Milan avrebbe dovuto competere per lo scudetto per l'organico che ha. Quante volte abbiamo detto magari Pioli avesse avuto una squadra come questa. Cosa hanno fatto? Hanno costruito un'ottima squadra e hanno sbagliato l'allenatore. Quando te ne accorgi, per quale motivo non sono intervenuti? Settembre, ottobre, novembre, fine dicembre: quattro mesi buttati via. Cioè hai buttato via una stagione con una squadra che secondo me poteva essere competitiva per lo scudetto: ha talento, ha finalmente anche dei centrocampisti di quantità, aveva tutto per primeggiare. Ammetti di aver sbagliato l'allenatore, succede, mandalo via quando era il suo tempo. Il giorno in cui Leao ti ha detto che non riuscivano a capire quello che gli diceva l'allenatore, ma quanti minuti dovevi ancora aspettare a mandare via Fonseca?"