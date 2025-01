Bucchioni su Conceiçao: "Andava preso a ottobre, ed era già tardi.."

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan all'indomani dell'esonero (ufficiale) di Paulo Fonseca e dell'inggagio di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni:

"Un Milan allo sbando, con mezza squadra divisa contro l'allenatore. Cosa succederà non lo so. Anche se la decisione di Conceiçao è assolutamente tardiva, andava presa questa decisione probabilmente a ottobre, era già tardi. Ora Conceiçao che non conoscea da allenatore il campionato italiano, ha appena un girone di ritorno per rimettere in piedi la situazione...".