Bucchioni: "Tatarusanu ha sbagliato ma il Milan non esce ridimensionato dalla sconfitta di Firenze"

Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, è intervenuto durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24 per parlare del Milan e della sconfitta contro la Fiorentina. Bucchioni ha dichiarato: “Tatarusanu anche alla Fiorentina non era affidabilissimo. Qualche scetticismo in tribuna lo si percepiva, poi nel corso della carriera è migliorato e al Milan aveva fatto bene risultando decisivo con le sue parate. Il Milan comunque non esce ridimensionato da questa sconfitta perché comunque sul primo gol ha sbagliato anche Gabbia che ha peccato di inesperienza. Poi ultimamente nei rossoneri sta mancando Brahim Diaz che è poco brillante da dopo il Covid”.