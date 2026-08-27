Bucciantini: "Amorim ha ammesso una cosa dopo Torino-Milan e mi è piaciuto"

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Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a Radio Sportiva sulla prestazione del Milan di Amorim contro il Torino.

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a Radio Sportiva sulla prestazione del Milan di Amorim contro il Torino: "Lo ha ammesso anche Amorim, mi è piaciuto qui: ha detto che ha fatto quattro cambi al 60esimo e al 70esimo gli è rimasto un solo cambio, che è stato usato per l'infortuio di Gila. Non avrebbe avuto più cambi per cambiare la partita nel caso in cui il Torino l'avesse riaperta prima.

TORINO-MILAN, LE PAROLE DI AMORIM

Intervistato da SportMediaset dopo la vittoria contro il Torino, Ruben Amorim ha parlato così di Alphadjo Cissé, autore del primo gol ufficiale della stagione del Milan: "La cosa più importante è il suo talento, voi lo conoscete anche meglio di me. Io ho raccolto tutte le informazione e i dati su Cissé perchè non lo conoscevo, ma il club mi ha dato tutte le info necessarie. Poi ci sono stati gli allenamenti e tutto quello che ha fatto il ragazzo. In qualche amichevole non ha giocato, ma ha sempre lavorato e si è fatto trovare pronto. Per me gli allenamenti sono fondamentali per capire con chi ho a che fare".