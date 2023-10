Bucciantini: "Giroud eroe, ma a Genova ho apprezzato molto le scelte di Pioli"

Ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini racconta così la vittoriosa serata di Genova dei rossoneri, elogiando con grandi complimenti Stefano Pioli: "Ovviamente la copertina del match va a Giroud, che è stato eroico ad andare in porta e soprattutto a parare. Anche Pulisic ha fatto un gran gol, però nella vittoria di Genova secondo me prende molta importanza il mister. Pioli è stato bravo a rischiare le due punte, Giroud e Jovic hanno dato il giusto peso in attacco nel finale. Questa squadra tende sempre a migliorare, i nuovi giocatori stanno diventando sempre più importanti".