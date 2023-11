Bucciantini: "giusto annullare il gol a Piccoli, ecco perchè.."

Intervenuto a Sky Sport, il commento di Marco Bucciantini sul gol annullato a Piccoli nei minuti di recupero di Lecce-Milan: "L'azione della rete di Piccoli è dinamica e influisce su ciò che fa l'attaccante del Lecce, infatti il contatto con Thiaw, anche se lieve, influisce sul'azione. Penso che Abisso non abbia visto in diretta, altrimenti avrebbe, secondo me, interrotto subito l'azione senza aspettare il VAR".