Bucciantini: "Grande rispetto per quello che è stato Ibra nel calcio ma a volte basta essere uomini e non superuomini"

Il Milan esonera Paulo Fonseca ed ingaggia Sergio Conceicao in un'atmosfera surreale, data anche dal fatto che i dirigenti rossoneri non si sono presentati davanti alle telecamere. Marco Bucciantini, in diretta su Sky Sport 24, nello specifico commenta così l'operato di Ibrahimovic da dirigente:

"A volte basta essere uomini e non superuomini. Io ho grande rispetto per quello che è stato Ibra nel calcio: è stato un colosso, un uomo enorme nel calcio mondiale degli ultimi 20 anni. Da dirigente per ora tenta la posa, ma il dirigente non è un ruolo da posa. È una bella sfida, può provarci, ma non è la posa che conta. È la partita oscura, è il fare cose che magari non appaiono e presentarsi in posa solo quando c’è da raccogliere qualche critica, quando c’è da comunicare qualcosa di impopolare. È lungo il lavoro. Non sono pochi gli uomini dentro il Milan: faccio fatica a trovare una filiera di dirigenti che possano mettere insieme quello che serve ad una società calcistica. Cioè una comprovata competenza per fare mercato, un comprovato orientamento nel mondo della finanza calcistica. È una società che deve crescere in tutti i ruoli, in questo momento nessuno trova un altro al quale appoggiarsi durante la crescita: manca una figura forte. In questi mesi hai visto il vuoto della società ed il popolo l’ha percepito”.