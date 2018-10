Bucciantini: "Il Milan deve andare avanti, credere nelle persone che ha scelto"

Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare della situazione in casa rossonera: "Il Milan deve aggiungere qualcosa, ha dimostrato di poter fare delle buone partite, è andata in difficoltà con avversari di livello. Deve aggiungere un po' di protagonismo, di solidità. Le sconfitte nel derby detonano, durano. Il Milan deve andare avanti, credere nelle persone che ha scelto. Bakayoko è un mistero, ci sono allenatori che si sono impiccati quasi per averlo, poi non lo hanno fatto giocare. Bisogna metterlo in campo per avere un po' di molteplicità".