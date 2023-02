Bucciantini: "Il Milan è sceso in campo dichiarandosi non sano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la sconfitta del Milan nel derby di questa sera: "Il Milan è sceso in campo dichiarandosi non sano. È chiaro che era forte la memoria della Supercoppa, il milan ha accettato di ingolfarsi per rimanere in partita e bloccare l’Inter, ma non ha avuto la forza di fare altro. Oggi il Milan ha ammesso che può fare. Il miglior giocatore in panchina poi…”