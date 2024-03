Bucciantini: "Il Milan è una certezza di questo campionato"

Nel corso del consueto appuntamento mattutino con l'edizione di Sky Sport 24, il giornalista e scrittore Marco Bucciatini ha commentato l'appena conclusasi giornata di Serie A, soffermandosi in modo particolare sul successo del Milan di Stefano Pioli a Verona. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è una certezza di questo campionato. Una squadra che vuole andare di là, una squadra che non riesce a sopire le partite, a sopire gli avversari. Li lascia combattere, li lascia in campo perché vuole sempre combattere, è un po' una squadra nuda sotto questo senso, ma vengono fuori sempre belle partite. Finisce per subire più danni che gioco. Il Milan ha questa statistica curiosa perché a volte non subisce tanto ma diventa tutto statistica, gol. Ce il Milan ha preso gol anche in partite dove non ha preso tiri, regalando due rigori strani proprio per questa voglia di prendere la palla e tornare sempre su".