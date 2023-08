Bucciantini: "Il Milan ha fatto un grande mercato. Loftus e Reijnders sono giocatori che mancavano da anni a Milanello"

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta a Sky Sport parlando anche di Milan. Ecco cosa ha detto: "Quest'anno il Milan ha fatto il mercato che voleva. Dopo aver ceduto a malincuore un pezzo di Milan, perché Tonali era un pezzo di Milan, hanno finanziato un grande mercato. E secondo me sono organizzatissimi, si muovono bene in campo in avanti e indietro: sono sempre in area, Loftus-Cheek e Reijnders sono due giocatori che il Milan non aveva da tempo, hanno la capacità di coprire bene tutto il campo e danno superiorità sia quando attacchi, sia quando difendi. Sembrano 5 in attacco e 10 in difesa".