Bucciantini: "Il Milan sta vincendo partite con il sangue, è una squadra unita"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Dell'attuale momento dei rossoneri e della vittoria di Udine, a Sky Calcio Club ha parlato così, l'opinionista sportivo Marco Bucciantini.

Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan sta vincendo partite con il "sangue" Ed è positivo perchè sintomo che la squadra è viva. Contro l'Udinese non si vince mai a caso in quel modo lì, di rabbia anche per ciò che è successo a Maignan: il Milan ha sangue".