Bucciantini: "Il racconto del Milan, nel bene e nel male, è troppo sbilanciato su Leao”

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport 24 prima di Napoli-Milan, presenta così la sfida di questa sera tra partenopei e rossoneri: “Entrambe hanno bisogno di ritrovare qualcosa. È una partita che un po’ ti seleziona, vai lì ed è una partita che può lasciare problemi ad una delle due. Però è una partita della Serie A. Che vuol dire? Che in Serie A c’è tempo, sono convinto che gli scontri diretti saranno un darsi e togliersi i punti. Il Milan con oggi finisce la serie di partite difficili e ne avrà altre più facili, tra virgolette. Con oggi ha affrontato Inter, Napoli, Roma, Lazio e Juventus.

Non è male poi da novembre pensare che ci sono tutte le altre. E non è una partita d’Europa: lì c’è un livello che se ti manca qualcosa non te lo puoi permettere. Il campo italiano invece ti permette di curarti qulche problema, di nascondere qualche problema. Chiaro che il Milan deve fare qualcosa nella metà campo del Napoli: creare occasioni con diversi uomini e non concentrare tutto su quanto fa Leao. Il racconto del Milan, nel bene e nel male, è troppo sbilanciato su Leao”.