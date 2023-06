Bucciantini: "La conclusione del rapporto con Maldini era per togliere di mezzo il primo intralcio al milanismo che non permetteva di vendere il capitano, che era Tonali"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a SkySport sulla cessione di Tonali: "La conclusione del rapporto con Maldini era togliere di mezzo il primo intralcio al milanismo che non permetteva di far 'funzionare' quell'algoritmo di cui si parla tanto. Togliere Maldini ha facilitato l'addio del capitano futuro, che è Tonali. A questo non mi rassegno. Non parlo di soldi.

Parlo di un giovane, forte, italiano, già fatto, va a giocare nel campionato migliore del mondo. Se sei economicamente libero di scegliere, puoi fare delle scelte oltre l'algoritmo che non tolgano la sostanza di Tonali dal Milan. Ho notato nel Milan che si voglia sorpassare un certo modo di stare, che è del passato di Maldini e di Tonali... Cosa che a me non piace".