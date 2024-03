Bucciantini: "ll Milan deve vincere l'Europa League contro il Liverpool, l'ambiente si merita quella partita"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma condotto da Fabio Caressa 'Sky Calcio Club', il giornalista e scrittore Marco Bucciantini è intervenuto su alcuni temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria sull'Empoli, soffermandosi in particolar modo sul ruolo che una stella come Rafael Leao dovrebbe avere all'interno della squadra. Queste le sue dichiarazioni.

"Leao lo vedono male come simbolo del Milan, lo vedo più come fulmine. La terra ferma del Milan sono altri giocatori, vedi Pulisic. E' un giocatore intero, che spesso sta in campo come un campione, con la mentalità giusta, quando le cose vanno male ti aiuta. Il Milan deve vincere l'Europa League contro il Liverpool, perché bisogna di giocare quella partita che possa rivitalizzare un po' l'ambiente, perché se lo meritano".