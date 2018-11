Bucciantini: "Mi è piaciuto il Milan per come ha sempre reagito, oggi deve tentare qualcosa"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento del Milan: "Gattuso vuole vedere qualcosa di solido, di lavorato. Mi è piaciuto il Milan per come ha sempre reagito, ha fatto 9 punti in una settimana dopo il momento più brutto che ha avuto. Oggi deve tentare qualcosa, recupera Calhanoglu, tutti i giocatori sono nel posto dove vorrebbero giocare. Il Milan deve dimostrare di essere all'altezza di alcune avversarie, le partite più difficili sono state contro le squadre più forti. Ha bisogno di conferme per arrivare alla partita con la Juventus con qualche dubbio in meno".