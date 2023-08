Bucciantini: "Non avevo dubbi su Pulisic: questi sono gli acquisti mancati alla Serie A"

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a SkySport su Milan: "Pulisic gli sta addirittura equilibrando la squadra, dopo che molto prima era sull'asse di sinistra. Pulisic sa fare tante cose in velocità. Era finito in un frullatore come quello del Chelsea, dove è stato rovinato tutto distruggendo la crescita di tanti giocatori. Pulisic è nato forte, è diventato forte, è cresciuto fisicamente e tecnicamente: io non avevo dubbi su Pulisic, era l'acquisto da fare, questi sono gli acquisti che sono mancati alla Serie A".