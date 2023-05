Bucciantini: "Per pensare alle prossime partite, il Milan ha finito per angosciarle"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del momento del Milan e delle prossime sfide che verranno: "Squadre in lotta per la Champions? Sono vicine, ognuna ha vantaggi e svantaggi tra calendario e aspetti mentali. Il Milan ieri ha perso un’occasione: per pensare le prossime partite, è finito per angosciare le prossime partite. Il rispetto del presente è sempre il maggior valore per costruire ciò che succede domani. Il pareggio del Milan se lo porta nello prossima partita con la Lazio: pensa ad arrivare con due punti in più allo scontro diretto con la Lazio…"