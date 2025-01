Bucciantini: "Rashford al Milan? Anche Pulisic arrivava da una squadra confusa e ora fa la differenza"

vedi letture

In merito al possibile arrivo al Milan di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United su cui ci sono anche altri club come Borussia Dortmund e Como, Marco Bucciantini ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky durante "Calciomercato - L'originale": "Rashford al Milan? Il Milan ha l'esperienza Pulisic davanti. Anche lui arrivava da una squadra confusa, ma il giocatore c'è. Rashford potrebbe essere essere un colpo simile e ora Pulisc sta facendo la differenza".

Al momento, un nome piuttosto caldo per l'attacco del Milan è quello di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Nelle scorse ore, i dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno incontrato il suo agente-fratello per parlare del possibile sbarco a Milanello del giocatore inglese.