Bucciantini su Pulisic: "E' uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni in Serie A"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento mattutino con l'edizione di Sky Sport 24, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini è intervenuto su alcuni temi d'attualità in casa Milan, spendendo parole d'elogio soprattutto nei confronti di Christian Pulisic, decisivo anche ieri contro l'Empoli con il gol vittoria. Queste le sue dichiarazioni.

"Pulisic è uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni per la Serie A. Pulisic era annunciato fenomeno, poi magari fenomeno non è mai diventato, poi magari è sempre stato anche un po' discontinuo, in Serie A può essere più continuo, perché il suo posto in Italia c'è, in Premier League era costantemente minacciato dalla concorrenza, ed i campo dimostra di saperci stare. L'americano è uno di quelli che in capo ci sa stare, sa stare in campo tecnicamente, tatticamente, con la testa. In questo momento si sente anche un po' leader nei momenti difficili vedi che lui la giocata la fa sempre, e rispetto ad altri è più ordinato".