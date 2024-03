Bucciantini su Pulisic: "Ha la mentalità del calciatore forte, Pioli gli ha trovato la giusta collocazione in campo"

Intervenuto a Sky nel post-partita di Hellas Verona-Milan, Marco Bucciantini ha rilasciato queste parole su Christian Pulisic, autore del secondo gol rossonero al Bentegodi: "Pulisic ha sempre giocato dietro un centravanti. Pioli gli ha trovato la collocazione giusta in campo. Ora il Milan non è più sbilanciato solo a sinistra. Pulisic sa stare in campo, ha la mentalità del calciatore forte".

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan di Serie A:

HELLAS VERONA-MILAN 1-3

Marcatori: 44’ Theo, 50’ Pulisic, 65’ Noslin, 79’ Chukwueze.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz (dal 57’ Magnani), Cabal (dal 76’ Vinagre); Duda, Serdar (dal 46’ Dani Silva); Suslov, Folorunsho (dal 57’ Świderski), Lazović (dal 57’ Mitrovic); Noslin. A disp. Chiesa, Perilli, Tchatchoua; Belahyane, Charlys; Bonazzoli, Tavşan. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu (dal 46’ Gabbia), Tomori (dal 84’ Kjaer), Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic (dal 66’ Giroud), Loftus-Cheek (dal 66’ Musah), Leão; Okafor (dal 74’ Chukwueze). A disp. Nava, Sportiello; Florenzi, Terracciano, Thiaw; Adli, Jović. All. Pioli.

Arbitro: Mariani di Roma.

Ammoniti: 7’ Serdar, 30’ Tomori, 45’ Theo Hernandez, 89’ Reijnders.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.