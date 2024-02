Buffon: "Il rigore di Nesta a Manchester mi fece rimanere male. E' una non parata che per me invece era parata"

Intervenuto nel corso del podcast BSMT, la leggenda italiana Gianluigi Buffon è tornato a parlare di un episodio molto caro ai tifosi del Milan: il rigore segnato da Nesta durante la lotteria dei tiri dal dischetto della finale di Champions League del 2003. A 21 anni da quel giorno, infatti, quel duello rimane ancora uno dei più grandi rimpianti della carriera dell'ex numero uno della Nazionale. Queste le sue dichiarazioni.

Se potessi tornare indietro, quale fra i gol che hai subito in carriera nei momenti cruciali pareresti?

"C'è stata una non parata che per me invece era parata. E' strano da raccontare (ride ndr). Nella finale di Champions League col Milan, andiamo ai rigori. Noi ne sbagliamo 3, loro ne sbagliano 2 ed il quarto, se non sbaglio, viene Nesta a calciare, Sandro viene sul dischetto, apre il piattone ed io intuisco l'angolo. Mentre la palla arriva ho la sensazione di averlo in pratica parato. Ad un certo punto vedo pero' la palla negli ultimi due metri prendere velocità e cambiare traiettoria, e dall'avere la certezza di aver parato il rigore vedo la palla entrare in porta. Lì mi è scesa la catena. Sono rimasto talmente male che da lì per me è diventato tutto nero. Quello lì è stato uno dei momenti nel quale ci sono rimasto male, deluso, gelato".