Buffon si ritira: 47 volte contro il Milan. La più dolce, la notte di Manchester

vedi letture

Gialuigi Buffon ha annunciato il suo ritiro nella giornata di ieri. Il portiere azzurro ha esordito in Serie A, tra le fila del Parma, proprio contro il Milan. E' stata la prima di 47 partite giocate contro i rossoneri: secondo magliarossonera.it 28 partite sono state vinte dalle squadre di Buffon, 8 dal Milan e 17 sono stati i pareggi. In totale il Milan ha segnato 62 gol all'ex capitano della Nazionale. Il precedente controverso sicuramente quello passato alla storia per il "gol di Muntari". Il più dolce, invece, per il Milan la finale di Champions League a Manchester nel 2003, vinta dai rossoneri ai rigori.