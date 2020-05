Bundesliga ripartita, triplicata l'audience tv

(ANSA) - La Bundesliga riparte, e l'audience tv è triplicata: la prima giornata del campionato tedesco dopo la lunga pausa per il lockdown da pandemia ha attirato oltre sei milioni di telespettatori di fronte alla televisione. I dati, diffusi dal sito specializzato DWDLE.de, rappresentano per Sky - che detiene i diritti a pagamento del campionato tedesco - un record assoluto. Per le partite giocate dalle 15.30, l'emittente ha raccolto 3.680.000 spettatori sul suo canale a pagamento, poco più del doppio dei tradizionali sabati calcistici, a cui vanno aggiunto 2 milioni e mezzo di spettatori per il multiplex sul canale gratuito messo a disposizione dalla tv. In totale, un incremento del 320 per cento. In Italia invece nel complesso, i match della 26/a giornata di Bundesliga trasmessi ieri da Sky Sport hanno avuto un ascolto medio cumulato di 473 mila spettatori. In particolare Borussia Dortmund-Schalke 04, dalle 15.30 ha ottenuto 155.781 spettatori medi e 468.123 spettatori unici, mentre Diretta Gol alla stessa ora, con 5 match in contemporanea, ha raccolto davanti alla tv 230.448 spettatori medi e 707.580 spettatori unici. Alle 18.30 Eintracht Francoforte-Bor. Mönchengladbach è stato visto da 86.883 spettatori medi con 502.172 spettatori unici. (ANSA).