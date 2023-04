Buon compleanno a Divock Origi: il belga compie 28 anni!

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non sarà un compleanno come gli altri per Divock Origi che oggi spegne 28 candeline, festeggiando per la prima volta in rossonero. L'attaccante belga non ha ripagato le aspettative in questa sua prima stagione in rossonero ma spera di poter festeggiare al meglio questa sera in una gara cruciale come il ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli: notti a cui lui, a Liverpool, era abituato. Tanti auguri da parte della redazione di MilanNews.it.