Buon compleanno, AC Milan!

Il 16 dicembre è una data importante per tutti i rossoneri: il Milan compie gli anni. Nel lontano 1899 veniva fondato il club da Herbert Kilpin e altri soci presso l'Hotel du Nord e des Anglais al grido di: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Oggi il Milan festeggia 124 anni di storia, di passione e di vittorie, nonostante l'ultima sia arrivata proprio due anni fa quando i rossoneri si sono laureati campioni d'Italia per la diciannovesima volta.