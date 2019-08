Buon compleanno mister Giunti

Ha alle spalle uno scudetto e un gol nel Derby, da giocatore, in rossonero. Ha in mano da fine 2018, da allenatore, la Primavera del Milan. E adesso ha davanti una stagione fondamentale, quella del riscatto, che potrà cominciare dall'inizio fin dal ritiro estivo. Oggi, 6 agosto 2019, Federico Giunti compie 48 anni!

Subentrato a metà dello scorso campionato, dalla panchina ha provato di tutto per invertire la rotta della sua squadra, che ha lottato per la salvezza fino all'ultima giornata senza però riuscirci, perdendo la zona playout all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Ora si riparte dalla Primavera 2, con la voglia di rifarsi e tornare il prima possibile nella massima serie di questa importante categoria giovanile. Per il Mister non cambieranno gli obiettivi: far crescere il gruppo e i giocatori, dando sempre il massimo in allenamento e in partita. Ancora tanti auguri!