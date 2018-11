Buon compleanno Suso: oggi lo spagnolo compie 25 anni

Suso è una certezza del Milan. Un giocatore essenziale, un attaccante forte, veloce e formidabile palla al piede, una fonte di gioco. Tante azioni della squadra, in ogni partita, passano o partono dallo spagnolo: dalle sue invenzioni, dai suoi cross, dai suoi strappi sulla fascia destra. Oggi, 19 novembre 2018, Jesus compie 25 anni! Un traguardo importante, poco dopo essere diventato papà per la prima volta.

Un periodo molto felice, nella vita e in campo. Fino adesso nel 2018/19, alla terza stagione consecutiva a grandi livelli, il numero 8 rossonero ha collezionato 15 presenze (12 in Serie A, 3 in Europa League), 5 gol e 8 assist. Dati di enorme valore, a testimonianza di quanto faccia la differenza in Italia come in Europa. E la farà ancora fino alla fine per inseguire tutti gli obiettivi. Ha portato punti e vittorie, rappresentando un riferimento assoluto per compagni e Mister Gattuso. Le prestazioni di qualità lo hanno anche meritatamente premiato con il ritorno in Nazionale. Questo è un giorno speciale per Suso: tanti auguri!