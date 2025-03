Buona la prima per Tudor: Juve batte Genoa di misura

La Juventus torna al successo, nella prima con Igor Tudor in panchina. Lo fa con voglia e atteggiamento, più che col gioco spumeggiante, contro un Genoa sempre in partita pur con scarsa pericolosità nell'arco dei 90 minuti. Allo Stadium finisce 1-0, con rete al 25' di Kenan Yildiz, ovvero del migliore in campo senza dubbio alcuno.

Il primo tempo vede la Juventus spingere e giocare con buona intensità, cercando trame di gioco nuove e appoggiandosi sulle spalle larghe di Dusan Vlahovic, per l'occasione schierato titolare con Kolo Muani in panchina. E proprio il serbo è protagonista con la sua fisicità nell'azione che porta i bianconeri in vantaggio al 25° minuto di gioco: sulla sua palla lavorata si inserisce Yildiz che dribbla due avversari e da pochi passi batte Leali con un destro potente e preciso.

Nella ripresa l'antifona non cambia, con la Juventus che tiene in mano il pallino del gioco e prova a creare soprattutto sfruttando l'ampiezza del campo. Il Genoa ci prova e ha una buona occasione con Pinamonti, ma come detto è la squadra di Igor Tudor a fare la partita. Vlahovic si sbatte ma non incide, Yildiz continua con i suoi numeri di giocoleria che però sembrano finire nel vuoto spesso e volentieri. E così la partita resta aperta fino all'ultimo, mettendo un po' di pressione all'undici bianconero. Il Genoa però non sembra avere le idee giuste per far male a Di Gregorio, con la Juventus che porta così a casa una vittoria fondamentale per atteggiamento e voglia dando anche una risposta importante al campionato.