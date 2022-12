Buone notizie da Calabria: il capitano è vicino al ritorno in campo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, procede spedito e senza intoppi il recupero del capitano rossonero Davide Calabria, fuori per un infortunio muscolare sin dalla partita di Empoli del 1° ottobre. Il terzino si sarebbe messo l'infortunio alle spalle, come testimonia l'aumento del lavoro in gruppo negli ultimi giorni, e sarebbe vicino il suo rientro in campo. Un recupero fondamentale per il Milan, dentro il rettangolo verde e fuori.