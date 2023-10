Buone notizie da Loftus-Cheek: ci sarà contro la Juventus

L'obiettivo principale di questa pausa nazionali per il Milan era non solo ricaricare le pile ma svuotare l'infermeria il più possibile, al netto del lungodegente Bennacer. Aspettando le indicazioni della prossima settimana sembra che sia Kalulu che Krunic che Loftus-Cheek si siano ormai lasciati alle spalle i rispettivi infortuni. In questo senso il centrocampista inglese sembra molto avanti rispetto agli altri: sembra proprio che sarà a disposizione per la partita contro la Juventus di sabato prossimo.