Buone notizie da Milanello, Pioli: "Kalulu sta bene, così come Tomori. Calabria in gruppo"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto un po' il punto sull'attualità della sua squadra, soprattutto per quanto riguarda il discorso relativo ai rientranti. Queste le sue dichiarazioni.

Come sta la squadra?

"Non so ancora niente. Ieri abbiamo recuperato, oggi capirò di più sulla condizione della squadra. Kalulu sta bene, parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po' più indietro ma sta bene anche lui. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi".