Buoni segnali di forma in ritrovamento da Leao: suo l'assist per Simic

Il giorno dopo di Milan-Monza non può che non regalare sorrisi e finalmente un pò di serenità ai tifosi rossoneri, con però la solita macchia legata agli infortuni, ormai un tema delicato e purtroppo scontato di questi ultimi periodi. Ci soffermiamo però sulla parte tecnica, quindi di campo e lo facciamo con un breve focus su Rafa Leao, tornato titolare ieri in campionato dopo l'infortunio rimediato l'11 novembre a Lecce.

Per il portoghese non è stata una partita indimenticabile, reduce dal problema fisico e dall'impegno in Champions League contro il Newcastle ha sofferto forse i ritmi del primo tempo facendo così fatica a incidere. Una giocata importante però c'è stata: l'assist per il primo gol in Serie A di Jan-Carlo Simic.

Nella ripresa il numero 10 del Milan ha poi provato ad aumentare i ritmi, trovando buoni spunti sull'esterno senza però trovare mai in area Giroud. Il gol in campionato manca da settembre ( Milan-Verona 1-0) ma venerdì si ritorna subito in campo a Salerno contro i granata di Pippo Inzaghi: proprio contro la Salernitana, l'anno scorso il Milan vinse grazie ad una rete di Leao nel primo tempo.