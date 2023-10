Buriani: " A Napoli grandi ricordi, domenica prevedo una sfida equilibrata"

vedi letture

Il doppio grande ex Ruben Buriani, commenta così a Radio Punto Nuovo, l'immente sfida del Maradona tra Napoli e Milan: "Ho molti bei ricordi legati a Napoli, lo scudetto dell'anno scorso è stato meritato ed era un piacere vedere giocare la squadra di Spalletti. Dopo una vittoria così è sempre più difficile ripetersi, anche il cambio di allenatore ha inciso parecchio. Il Milan? I rossoneri hanno fatto fatica con la Juve e vengono da un periodo non molto brillante, secondo me una prestazione importante da parte dei rossoneri potrà ridare quell'entusiasmo perso in queste settimane.

Scambio di idee Calabria-Pioli? Cose che succedono ma che non dovrebbero succedere. Un pronostico? Prevedo una partita molto tesa ed equilibrata".